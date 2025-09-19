Daredevil: Born Again Sesong 3 bekreftet

HQ

Daredevil: Born Again Det ser ut til at sesong 3 ikke avsluttes med den andre sesongen. Etter en del forvirring forårsaket av at Charlie Cox omtalte sesong 2 som en "siste sesong", ser det ut til at vi får mer av en av New Yorks beste forbryterbekjempere, ettersom Daredevil: Born Again får en sesong 3.

Dette ble bekreftet av Marvel TV-sjef Brad Winderbaum, som i en samtale med IGN avslørte at den tredje sesongen offisielt hadde fått grønt lys. "Når det gjelder Daredevil, ja, vi har grønt lys for sesong 3, og vi begynner å filme neste år," sa han.

Daredevil: Born Again Sesong 2 kommer også tidlig neste år, noe som betyr at Charlie Cox og Vincent D'Onofrio sannsynligvis vil være ganske opptatt med å gå rygg mot rygg ganske mye på Daredevil. Hvorvidt vi får se mer til den maskerte borgerverneren er uvisst, ettersom det ser ut til at MCU ønsker å holde ham i TV-verdenen inntil videre.