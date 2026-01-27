Daredevil: Born Again-trailer bekrefter når i mars sesong 2 starter

HQ

Magnus var ikke akkurat veldig imponert da Daredevil: Born Again sin første sesong kom til Disney+ i fjor. Han følte at denne fortsettelsen av Netflix-serien spilte kortene litt for trygt, men likte likevel deler av den som ga ham håp om at en andre sesong ville bli bedre. Vi trenger ikke å vente mye lenger for å se om Marvel klarer å oppfylle dette potensialet.

Disney og Marvel har nemlig gitt oss den første offisielle traileren for Daredevil: Born Again sesong 2, og den bekrefter at første episode av serien har premiere på Disney+ 24. mars. Den viser også det som ser ut til å være Murdock og Bullseye som slår seg sammen, tilbakekomsten til både Karen og Foggy, Wilson Fisk som får hendene enda blodigere, en god del av Krysten Ritters tilbakekomst som Jessica Jones og mye mer.