Daredevil: Born Again's showrunner sammenligner den med The Penguin

HQ

Fjorårets The Penguin serie tok mange med storm og beviste nok en gang at fansen har vært på jakt etter en mer jordnær og dyster versjon av superhelter og tegneserieunivers. Den Colin Farrell-ledede serien debuterte til en fantastisk mottakelse fra både fans og kritikere, og nå er det store spørsmålet når vi får en oppfølgersesong, eller om det blir flere spinoffs.

I mellomtiden vil imidlertid Charlie Cox være tilbake i hovedrollen som Daredevil i den neste store superheltserien, Marvel's Daredevil: Born Again, som kommer på Disney+ i begynnelsen av mars. Nå som premieren rykker stadig nærmere, har showrunneren på prosjektet forsøkt å sette forventningene våre til serien ved å sammenligne den med The Penguin og hevde at den vil være enda mer rotfestet og dyster.

I en tale til SFX Magazine (takk, GamesRadar +), sa showrunner Dario Scardapane: "Det er veldig rart. Du jobber i et vakuum, og så kommer noe annet ut, og du sier: 'Å, wow'. Jeg vil si at The Penguin på mange måter er vår direkte konkurrent. Men vi er enda mer jordnære, enda mindre stiliserte, enda mer forankret i her og nå. Jeg elsket Penguin. Vi er litt raskere, slemmere og renere i historiefortellingen vår."

Vi fikk nylig se den første ordentlige titt på Daredevil: Born Again i en første trailer i full lengde, som opprinnelig ble forsinket på grunn av skogbrannene i L.A. Serien Marvel begynner sin visning på Disney+ 5. mars i Storbritannia og Europa.

Er du spent på Daredevil: Born Again?