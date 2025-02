Volden i Daredevil: Born Again sies å være ekstrem til å være en Marvel- eller Disney-serie

HQ

Netflix' Daredevil -serie var, i likhet med The Punisher, til tider ganske så grafisk. Den la aldri fingrene imellom og presenterte et svært dystert og brutalt syn på superhelten, som vi egentlig ikke har sett utforsket andre steder, i det minste ikke i Marvel Cinematic Universe. Dette ser imidlertid ut til å endre seg i nær fremtid, ettersom Daredevil: Born Again sies å være på vei tilbake til tidligere standarder.

Dette ble bekreftet av showrunner Dario Scardapane i et intervju med Empire, der han bemerker at voldsnivået i serien er langt over alt vi vanligvis får i en Marvel eller Disney-serie.

Han uttaler "Voldsnivået er langt der oppe for en Marvel/Disney-serie. Jeg tror ikke det finnes noe annet som er i nærheten. Det er et øyeblikk i denne som er helt sprøtt, og langt over alt Netflix noensinne har gjort."

Med tanke på nivået som Daredevil hadde en tendens til å befinne seg på da den ble vist på Netflix, tyder dette selvsagt på at Born Again vil bli en svært moden produksjon som ikke akkurat passer for mange av de yngre som strømmer til kinoene for å se Marvel-filmer.

Det får vi snart vite selv, for Daredevil: Born Again har premiere på Disney+ 5. mars.