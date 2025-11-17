Daredevil skal "redefineres for en ny tidsalder" i mars 2026

HQ

Det kommer til å bli en svært travel vår for Daredevil fans, for ikke bare kommer den andre sesongen av Daredevil: Born Again, men også en ny tegneserieserie.

Kjent som Daredevil blir dette en ny begynnelse for figuren som beskrives som en omdefinering "for en ny tidsalder". I kunngjøringen om tegneserien forklares det at den vil være "perfekt for både nykommere og fans som har vært med lenge", og når det gjelder hva den vil tilby, forklarer sammendraget følgende.

"Hell's Kitchen er fullt av hemmeligheter - men ingen hemmelighet forblir begravd lenge! En fryktinngytende ny superskurk ved navn Omen har Matt Murdock som mål, og det blir hans alter ego Daredevil som må ta støyten! Men vær på vakt! Denne mystiske nye aktøren er ikke alt han gir seg ut for å være - en hemmelighet Daredevil må lære seg raskt mens han prøver å finne seg til rette i et liv og en status vi aldri har sett ham i før!"

Serien skrives av Stephanie Phillips fra Planet She-Hulk, og tegneserien tegnes av Lee Garbett fra Death of Doctor Strange. Det første nummeret kommer 18. mars, og du kan se omslaget nedenfor.

