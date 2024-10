Daredevil-stjernen Charlie Cox besøker blinde og svaksynte barn i Bronx

HQ

En av Charlie Cox' mest minneverdige roller er som Daredevil. Advokaten som blir borgerverner er blind, og i forrige uke besøkte Cox New York Institute for Special Education for å snakke om sine erfaringer med å spille rollen.

Ifølge BronxTimes ble NYISE grunnlagt i 1831 og er en privat, ideell skole som arbeider med barn som er blinde eller svaksynte, og førskolebarn med utviklingshemming. Cox og elevene så på Daredevil før de lagde håndverksprosjekter med superhelt-tema.

Cox snakket om hvordan funksjonshemmede burde være mer representert i Hollywood. Han oppfordret også elevene til å realisere sitt fulle potensial. Selv om Cox ikke selv er synshemmet, samarbeidet han med lærer Joe Strechay ved American Foundation for the Blind om rollen, og lærte seg å gå med bind for øynene.

