Da jeg begynte å teste Darfall tenkte jeg umiddelbart på titler som They are Billions, Warcraft 3, Diplomacy is Not an Option, Age of Darkness: Final Stand, Thronefall, Cataclismo og Spellforce 3. Det er på grunn av rollespillelementene, fokuset på dagens rotasjon og tilnærmingen til å bygge festningen din. Dette plasserer det i en ganske nisjepreget gruppe av titler i strategisjangeren. Du må sette pris på både sanntidsstrategi og rollespill for å sette pris på SquareNites arbeid.

HQ

I Darfall tar vi rollen som en helt hvis skjebne er å redde sin verden fra ødeleggelse. Vi blir bedt om å utforske kontinentet Aganor og forsvare det ved hjelp av tre, stein og jern. Til å begynne med utfordres vi hovedsakelig av naturens farlige dyr og orker. Dette endrer seg ganske raskt, og vi blir tvunget til å overleve horder av skjeletter og demoner. I denne tittelen styrer du en mektig karakter som du kan oppgradere og utvikle i løpet av kampanjeoppdragene. Fremgangen din overføres også til neste oppdrag. Selv om du starter som trollmann, vil du få tilgang til andre karakterer og flere bygninger etter hvert.

Dette er en mindre by. Hvis du spiller lenge nok, kan de vokse og bli gigantiske.

Dessverre er ikke historien noe å henge på juletreet. Den klarer å spikre alle klisjeene i fantasy-sjangeren før kampanjen er halvveis over. Utviklerne innrømmer at det er tanken, men det fungerer ikke særlig bra. Jeg blir aldri investert eller interessert nok i hendelsene. Vi blir aldri ordentlig kjent med karakterene, og opplevelsen blir ikke like interessant som i for eksempel Warcraft III. Jeg kan imidlertid se bort fra at dette er en indietittel, og til tross for min kritikk har jeg satt pris på aspekter ved verdensbyggingen. Jeg savner også litt mer trøkk i stemmeskuespillet. Dette er fordi historien forklares av en stemmeskuespiller som snakker over svart-hvite stillbilder i mellomsekvensene. Det kan også skyldes at manuset ikke imponerte meg.

Hvis du vil få med deg alt på en gang, kan du prøve overlevelsesmodusen i stedet for den historiedrevne spillmodusen. Kartet der du velger oppdragene er bedårende å se på. Det er synd at ikke mer av tittelen låner fra det designet. I denne spillmodusen reiser vi til forskjellige falne byer som vi må gjenoppbygge. Hvert nivå innebærer å overleve et visst antall netter. Muligheten til å velge helteklasse og bygge alt betyr at du virkelig kan grave deg ned i strategier og taktiske avgjørelser. Dette er spesielt merkbart om dagen, når du må samle ressurser og sende helten din ut på ulike oppdrag. En mektig helt med mange evner og artefakter kan beskytte basen din eller forbedre aspekter ved basebyggingen. Om natten vil fienden prøve å ødelegge basen din, noe som betyr fullt fokus på overlevelse.

Du øker heltens nivå ved å høste ressurser, drepe monstre og fullføre oppdrag. Poengene du blir belønnet med, kan du bruke på å forbedre karakteren din.

Etter hvert som byen din vokser, er det mange ting å holde styr på. Ressurser, inkludert det du finner på likene av beseirede fiender, kan brukes til å bygge hus og rekruttere tropper. Noen bygninger kan deretter foredle og omdanne disse råmaterialene til andre, noe som betyr at du kan bygge enda mer avanserte bygninger. Ressurssystemet ligner på noen måter på Anno fra Ubisoft. Du må for eksempel forvandle trevirke til planker eller kull. Jeg liker at du kan sette mengden tre eller stein som skal bearbeides i kø. Som i de fleste moderne strategispill kan du også endre hastigheten. Dette kan være en hjelp hvis det er for mange ting å gjøre på en gang.

Jeg synes sammensetningen av funksjoner som å forsvare baser og lete etter artefakter med helten din fungerer bra. Selv om jeg ikke er enig i kunst- og designstilen, er troppene, heltene og bygningene dine lesbare på kartet. Brukergrensesnittet er oversiktlig og enkelt å avkode. Dette hjelper når du raskt må plassere mange bygninger og hus for å få flere soldater. Du kan raskt se hvor mye ressurser du har og hvor mye du trenger. Kostnadene er ganske høye i dette spillet, og det tvinger deg til hele tiden å bestemme deg for om du skal ha flere ressursøkende bygninger, utvide området ditt for bygninger med lys eller investere i forsvar.

Jeg liker den visuelle stilen på kartene.

Jeg oppdaget ganske tidlig at det morsomste aspektet ved et oppdrag var omtrent halvveis gjennom det. Når du har etablert basen din, oppgradert helten din et par ganger og kommet i gang med forsvarsarbeidet, klikker alt. Du utvider, forsvarer og kommer inn i en rytme som er morsom. Det er også her du velger hvilke typer avanserte troppelag du vil bygge eller ikke. De er dyre og krever spesielle ressurser ved å foredle tre eller stein. I noen tilfeller må du ut og beseire sjefer i omgivelsene for å få tilgang til visse sjeldne ressurser. Dessverre kan starten og slutten til tider bli litt lang og repetitiv. Det skyldes at du stort sett følger det samme mønsteret i begynnelsen og har tilgang til alt mot slutten.

Nettene er nok den delen jeg liker best, fordi du ser så lite av spillverdenen. Det tvinger deg til å beskytte festningen din og bygge lys ute i verden. Hver natt kommer med en økt vanskelighetsgrad. Som du kan forestille deg, er det mye å gjøre både under oppdragene og utenfor. Hvis du ikke vil begi deg ut på eventyr i kampanjen eller i overlevelsesmodus, kan du lage dine egne spillnivåer med et kraftig og brukervennlig verktøy. Jeg tror det er dette som vil gi tittelen lang levetid.

Klassene du kan velge i overlevelsesmodus, øker spillbarheten.

Visuelt minner spillet om Diplomacy is Not an Option. Den kantede og enkle 3D-grafikken er ikke så veldig fin å se på. Når det gjelder grafikkstilen, ville jeg ha foretrukket noe mer visuelt innbydende. I denne kategorien er Age of Darkness: Final Stand eller They are Billions gjør det mye bedre. Dette er et problem for meg, da jeg har litt problemer med blokkerte og kantete grafiske stiler. Jeg tror SquareNite ville ha vunnet litt på å utarbeide en mer unik grafikkstil. Ytelsesmessig fungerer det bra med sin enklere visuelle stil. Intense scener kan imidlertid føre til et fall i antall bilder per sekund. Jeg opplevde også at når du bruker mange lyskilder på bekmørke netter, kan dette også påvirke ytelsen under lengre oppdrag. Dessverre er det få grafikkinnstillinger, så hvis du har problemer med ytelsen, har du ikke mange muligheter til å finjustere grafikken.

Lydmessig er det ikke mye å klage på. Tittelen klarer å oppnå et anstendig lydnivå for våpen, kollisjoner og et lydspor. For en indietittel i denne sjangeren høres det ganske anstendig ut. Det jeg synes er litt synd er at stemmeskuespillet i kampanjen kunne ha hørtes litt bedre ut. Om det skyldes manuset eller stemmeskuespillerne er vanskelig å si. På grunn av at hele sjangeren mer eller mindre har gått over til å vise frem mellomsekvenser med stillbilder og voiceover, må du fange spilleren hvis du vil skape noe minneverdig, som skiller seg ut. Denne kampanjen klarer ikke å gjøre det. SquareNite har imidlertid bygget et univers med denne tittelen, og har alle muligheter til å videreutvikle dette i utvidelser eller med potensielle oppfølgere.

Det er enkelt å lage egne spillnivåer med dette verktøyet. Innstillingene i menyen er dessverre ganske få. Du kan imidlertid tilpasse kontrollskjemaet etter behov.

SquareNite tilbyr deg et kompetent strategispill i sanntid ispedd rollespillelementer på Darfall. Til tross for en noe kjedelig grafikkstil og en klisjéfylt historie, er jeg fornøyd med spillet. Det har den rette dybden for sin sjanger, og nivåredigeringsprogrammet hjelper brukerne med å skape nytt og interessant innhold. Mellom titler som They are Billions, Warcraft 3, Diplomacy is Not an Option, Age of Darkness: Final Stand, Thronefall, Cataclismo og Spellforce 3, faller Darkfall i midten. Personlig synes jeg overlevelsesmodusen er det mest engasjerende med spillet. Det er fordi utfordringen var god, og muligheten til å bygge alt bidrar til en mer interessant opplevelse. Hvis du er nysgjerrig eller liker noen av de andre titlene som er nevnt, bør du prøve demoversjonen av Darfall.