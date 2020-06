Liker du sidescrolling shoot 'em ups, er sjansen rimelig stor for at du har hørt om Darius-serien. Taito skapte en legende i arkadehallene, og serien fikk stadig nye skudd på stammen. I likhet med alle de andre suksesshistoriene fra arkaden, ble også disse omsider portet over til konsollene og hjemmemarkedet. Darius Cozmic Collection Console har samlet seks av disse på Switch, og tiden er endelig inne for å kunne få glede av en gammel klassiker på en moderne konsoll.

Nå klarte riktignok Sega å inkludere Darius på sin Mega Drive Mini-konsoll, men utover dette har det vært særdeles tørt. Man kan jo spørre seg om hvorfor Darius Twin ikke finnes i SNES-avdelingen på Switch Online, all den tid det er et utmerket spill for to spillere.

Kjempehummere er et vanlig problem i verdensrommet.

Det er få, om noen spill som kan kurere underernæring av shoot 'em ups på samme måte som disse spillene. Alle de klassiske elementene er tilstede i form av romskip, powerups, kaos på skjermen og kul musikk. Hele tiden ligger det en sugende trang til å samle flere oppgraderinger for å skyte i stykker absolutt alt som er i veien i en enda større grad enn før. Det er tilfredsstillende, jeg skal innrømme det.

La meg først og fremst påpeke at jeg liker denne samlingen. Den er fryktelig sjarmerende, og jeg synes at det er flott at de har inkludert både japanske og europeiske/amerikanske versjoner av spillene. Samtidig har Taito spandert på seg en svært ærlig beskrivelse av alle portene, og jeg klarer å sette pris på at de skriver at den japanske versjonen av Darius Twin har noen småproblemer med lyden, og at den amerikanske er foretrukket.

Det er noe koselig over den litt smånerdete menyen.

Det er altså seks spill, men med alle de forskjellige versjonene, ser det ut som ni. Det er staselig, men det skal ikke stikkes under en stol at spillmaterialet kommer en smule til kort. Det var kanskje kult med en Sega-versjon av Darius II på tidlig 90-tall, men det må være lov å si at disse ikke er like fabelaktige i dag. Og hvorfor de har inkludert 8-bit-versjonen av Darius II (eller Sagaia, som de valgte å kalle det utenfor Japan), kan man bare spekulere i. Igjen, det er sjarmerende gjort - men jeg føler at det er trivielt mer enn noe annet.

Taito har gitt oss denne samlingen med konsoll-porter, samt en annen samling med arkadespillene. Jeg synes det er besynderlig at de ikke kunne inkludere alle disse spillene i én diger pakke, for selv om dette er en fin og sjarmerende samling, er det ikke allverden. Med alle arkadespillene i tillegg, ville Cozmic Collection vært en utmerket innføring til serien. Denne pakka finnes, men ble kun distribuert i svært begrenset opplag gjennom Strictly Limited Games. Slik samlingen er nå, synes jeg at dette er en nisje som i all hovedsak treffer eksisterende fans som vokste opp med planetinvaderende robothavdyr på 80- og 90-tallet.

Darius Twin er min soleklare favoritt, og det er flott å endelig kunne spille dette på en moderne konsoll. Samtidig er det ålreit at undervurderte PC Engine også får litt anerkjennelse med Darius Alpha. En ekte lekkerbisken som aldri ble ordentlig utgitt, kun delt ut som en gave i forbindelse med forhåndsbestillinger av Darius Plus (som også finnes her).

Darius Alpha er det nok ikke så mange som har spilt før!

Det er verdt å nevne at dette er originalversjonene. Dette er ikke laget på nytt eller oppusset på noen som helst måte. Positivt, synes jeg. I et forsøk på å modernisere litt har Taito inkludert en rekke nye modus til flere av spillene, som for eksempel boss rush og score attack. Noen av disse var tilgjengelige via koder i originalverkene, men kan nå enkelt velges via hovedmenyen. Samtidig er alt modernisert med hurtiglagringsfunksjoner, et online ranking-system og en mulighet til å se repriser av dine egne gjennomspillinger.

På sett og vis er det interessant å se hvordan Darius har utviklet seg fra konsoll til konsoll, og denne pakka er fin dokumentasjon i så måte. Som de fleste andre spill i samme sjanger, er disse også veldig utfordrende, men dette ser jeg på som utelukkende positivt. Det skal ta litt tid før man får det til svinge. Noen av spillene har flere slutter basert på hvilken rute man velger å ta, og dette øker gjenspillbarhetsverdien i stor grad.

Dette er omtrent så langt jeg kommer på Darius II før jeg dør.

En perfekt samling er det ikke, men er du fan av sjangeren er Darius Cozmic Collection Console en no-brainer.