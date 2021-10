Darius II-musikken slippes på vinyl

HQ

Etter suksessen med Darius var en oppfølger en selvfølge, og i slutten av 1989 ble Darius II tilgjengelig i arkadaheller rundt omkring i Japan. Nå får vi endelig muligheten til å nyte spillets soundtrack, komponert av Hisayoshi Ogura, på den desidert beste måten. Ship to Shore PhonoCo er nemlig i ferd med å slippe arkademusikken fra Darius II på vinyl. For 25 euro kan den bli din, og den kan allerede nå forhåndsbestilles via Black Screen Records med planlagt lanseringsdato i desember.

Plata er gjennomsiktig og inneholder totalt 16 lydspor å nyte.