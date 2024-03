Dark and Darker bytter hjem fra Steam til Epic Games

Etter en kontroversiell etterforskning av stjålne ressurser fra Dark and Darker -utvikleren Ironmace ble det populære spillet fjernet fra Steam-butikken, og det ser ikke ut til å være noen planer om å bringe spillet tilbake.

Det fikk Ironmace til å søke etter andre plattformer, som Epic Games Store. Akkurat nå er Dark and Darker live på Epic Games Store, men det finnes ingen utgivelsesdato for PvPvE-spillet.

Som en fantasyversjon av Escape From Tarkov fanget Dark and Darker mange spilleres interesse da de først lot folk prøve en alfa-test. Siden den gang har det vært mye kontrovers rundt spillet og utvikleren, noe som forklarer hvorfor vi nesten ikke har fått noen oppdateringer om når Dark and Darker kan bli lansert.