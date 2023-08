Dark and Darker er nå tilgjengelig for kjøp

Dark and DarkerPvPvE-dungeon-crawleren, kan nå kjøpes. Men det er en liten hake, for du finner ikke spillet på Steam eller Epic Games.

HQ

I stedet må du gå til indie-distributøren Chaf Games eller det offisielle nettstedetDark and Darker for å kjøpe spillet, der det kan kjøpes for 35 dollar. Hvis du vil ha tilgang til eksklusive godbiter som et spillbart skjelettløp, kan du i stedet kjøpe Founder's Edition for 50 dollar.

Det har vært en del kontrovers rundt Dark and Darker, ettersom utvikleren Ironmace tidligere i år ble beskyldt for å ha stjålet eiendeler fra sin tidligere arbeidsgiver. Siden da har spillets Steam-side blitt fjernet, og det ble mørkt (unnskyld ordspillet) en stund. Nå er det imidlertid tilbake. Vi får vente og se om det fortsatt kan skape like mye hype som det en gang gjorde.