Dark and Darker har forsvunnet fra Steam

Dungeon crawler PvPvE-spillet Dark and Darker har nylig blitt trukket fra Steam. Etter fjerning av trailere og annet innhold oppdaget fans av spillet på Reddit at det plutselig ikke var tilgjengelig på Valves digitale markedsplass heller.

HQ

Alt dette går tilbake til da Nexon, utgiveren som en gang ansatte en rekke Ironmace-utviklere, uttalte at utviklere hadde stjålet ting fra deres tidligere arbeidsplass. Dette har nå ført til at det har blitt sendt inn en opphørs- og avståelsesbegjæring.

Ironmace planlegger å kjempe mot disse påstandene, men inntil vi får en konklusjon på dem ser det ut til at Dark and Darker ikke lenger vil planlegge offentlige spilltester, noe som er synd med tanke på at en var planlagt for neste måned.