Dark and Darker har nå fått sin egen kaffe

Alt ser ut til å ha sin egen kaffe om dagen, og nå melder Dark and Darker seg på i denne kampen. Som en del av en Pourin One Out Collector's Box har spillet nå et par kaffesmaker som du kan nippe til og nyte mens du dreper monstre og samler skinnende skatter.

Boksen inneholder smaken Dark Chocolate Cinnamon Churro Cold Brew og Darker Chocolate Cinnamon Whole Bean Coffee, en 500 ml shakerkopp i rustfritt stål og en innløsningskode for en Pourin One Out-emote i spillet.

Kaffesettet selges for øyeblikket i USA, men sendes også til utlandet, og koster 55 dollar, selv om europeiske fans må regne med at det tilkommer en del ekstrakostnader. Når det gjelder lanseringen av kaffesamlingen, har vi fått vite at planen er å begynne å sende i midten av desember.