Dark and Darker playtest annonsert for april

PvPvE har blitt en ganske populær sjanger i moderne spill, med titler som Escape from Tarkov som leder ansvaret for sjangeren. Den nye dungeon-crawling fantasy-tittelen Dark and Darker har imidlertid også mange øyne på den.

Dette er til og med uten at Dark and Darker blir offisielt utgitt. For øyeblikket ser utviklerne i stedet på korte demoperioder som lar spillerne teste Dark and Darker ut og deretter gi tilbakemelding.

Den neste planlagte spilltesten for Dark and Darker kommer til oss i april, spesielt fra den 14. til den 19., som skissert i et innlegg på Ironmaces Discord-server. Utvikleren har uttalt at det skal være noen " betydelige tillegg" denne gangen.

Vi har ikke en solid utgivelsesdato for Dark and Darker ennå, men for hver spilltest vil spillet forhåpentligvis komme nærmere ferdigstillelse.

