Dark and Darker vil bli fjernet fra Epic Games Store-biblioteket ditt senere i år

Dark and Darker -sagaen fortsetter. Mens rettssaken raser mellom utvikleren Ironmace og den koreanske utgiveren Nexon angående opphavsrettsbeskyttet materiale, ser det ut til at Epic Games Store ønsker å distansere seg fra PvPvE-fangehullskryperen.

HQ

I en Discord-melding som fant veien til nettfora, så det ut til at spillet ble fjernet fra listen og fjernet helt fra Epic Games. PCGamer nådde ut til Epic Games, og fikk følgende svar :

"Vi fjernet Dark and Darker fra salg i Epic Games Store 5. mars av hensyn til en rettsavgjørelse i Korea mellom Nexon og spillets utgiver Ironmace. Den 1. november 2025 fjerner vi Dark and Darker fra biblioteket ditt, og da vil det ikke lenger være spillbart via Epic Games Store."

Å trekke spillet fra brukerbibliotekene er et stort og uvanlig trekk for plattformeiere. En gang var Epic Games Store hjemmet til Dark and Darker, ettersom spillet hadde blitt fjernet fra Steam i fjor. Nå ser det imidlertid ut til å være omvendt, ettersom du fremdeles kan spille Dark and Darker via Steam. Imidlertid har sprøytenarkomanen rundt spillet absolutt avtatt siden det først viste seg, og når man ser på de mest negative brukeranmeldelser akkurat nå, virker det som en lang vei tilbake for Ironmace å gjenopprette Dark and Darker's omdømme.