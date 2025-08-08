Dark Fantasy Returns: Heretic + Hexen Remastered ute nå

Slip stridsøksen, støv av morgenstjernen og finpuss tryllestaven - det er på tide å drepe ondskap i gammel stil. En av sensommerens hyggeligste overraskelser har kommet i form av en polert nyutgivelse av dark fantasy-klassikerne Heretic og Hexen. Det er ingen ringere enn Nightdive Studios som i det stille har jobbet med dette i bakgrunnen.

Kombinasjonen Heretic + Hexen er ute nå på stort sett alt: Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Game Pass, PlayStation 4 og 5, Switch, Steam, GOG, og snart GeForce Now.

Så hva har Nightdive egentlig gjort med Heretic og Hexen? De har rett og slett hamret løs i smia - disse nye versjonene byr nå på 4K-oppløsning, 120 FPS, oppgraderte teksturer og et remikset lydspor av Andrew Hulshult. Som om ikke det var nok, er det lokal delt skjerm for opptil åtte spillere og online crossplay for opptil 16.

Og prikken over i-en? To helt nye eventyr: Heretic: Faith Renewed og Hexen: Vestiges of Grandeur - skapt i samarbeid mellom Nightdive og id Software. Kort sagt, en nostalgipakke av ypperste klasse til prisen av en lunsj ute - 15 euro.