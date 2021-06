Dark Horse Comics skal begynne å lage spill

Du ser på Annonser

Mens både DC og Marvel har gitt oss en rekke spill gjennom årene har det vært relativt stille fra gjengen i Dark Horse Comics. Dette skal det snart bli slutt på.

Gjengen i GamesBeat har fått æren av å annonsere at Dark Horse Comics nå har startet en ny avdeling enkelt nok kalt Dark Horse Games. Denne vil som navnet tilsier fokusere på å bringe selskapets utallige franchiser til spillverden ved hjelp fra både egne studioer og partnere. En ganske hyggelig tanke siden selskapet eier franchiser som Hellboy, 300, Sin City, Umbrella Academy, Lady Killer, Polar, Usagi Yojimbo og Resident Alien, men vi får se hva fremtiden bringer. Vi må nok uansett vente en stund, for Dark Horse legger ikke skjul på at forhandlingene med andre utviklere bare såvidt har startet. Da er det jo uansett lov å komme med dine ønsker om hvilke utviklere som skal få lage spill basert på disse elskede franchisene.