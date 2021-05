Dark Horse lanserer nytt opplag av Halo Graphic Novel

Du ser på Annonser

I 2006 lanserte Dark Horse fire historier om Halo, men det er lenge siden de sluttet å printe disse. Men hvis du ønsker deg et fysisk eksemplar av samlingen i god stand trenger du ikke å betale med sjela di på bruktmarkedet lenger.

Den 11. august vil nemlig Halo Graphic Novel relanseres, bestående av de fire historiene (The Last Voyage of the Infinite Succor, Breaking Quarantine, Armor Testing and finally Second Sunrise Over New Mombasa). Vi mistenker at samlingen blir utsolgt ganske fort, så hvis du vil ha den selv bør du være tidlig ute. Du kan blant annet bestille den på Amazon.

Takk, Geektyrant.