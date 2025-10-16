Dark Horse presenterer ny Dungeons & Dragons-tegneserie

HQ

Det er en utrolig spennende tid å være fan eller spiller av Dungeons & Dragons, for selv om det finnes nye sett og til og med filmatiseringer som The Mighty Nein å se frem til, er det også mer lesestoff på vei.

Dark Horse har avduket Dungeons & Dragons: The Fallbacks, en ny serie tegneserier som følger en "gruppe dristige, tvilsomme og dysfunksjonelle eventyrere som ankommer byen Loudwater på jakt etter gull og ære."

Handlingsreferatet fortsetter med å forklare: "Et møte med koboldtyver setter Fallbacks i søkelyset til et rivaliserende team av dypt irriterende lokale helter. Vil Fallbacks klare å gjennomføre et historisk kupp? Eller vil de ofre alt for å sette disse "heltene" på plass?"

Serien er skrevet av Planet Hulk og Darth Vader -forfatteren Greg Pak, mens Star Wars: Doctor Aphras Wilton Santos har stått for tegningene. Omslaget har en sammenhengende bakside som er skapt av Julie Dillon, kjent for sitt arbeid på Magic: The Gathering.

Dette er en annonse:

Serien er allerede lansert med sitt første nummer, og vi kan forvente oss mange flere kapitler etter hvert.