Dark Light blir snart utgitt for Xbox

For to år siden lanserte Mirari&Co sitt Dark Light på PC etter å ha vært en Early Access-tittel siden 2020, et actionplattformspill med cyberpunk-tema som fikk mye oppmerksomhet for sitt stilige og finurlige design. Tidligere i år kom det også til PlayStation, og nå kunngjør utviklerne at flere snart vil få prøve moroa.

HQ

Via X forklarer de at arbeidet med Xbox-versjonen nå er fullført, og at de nå bare venter på sertifisering. Så snart de får dette godkjent vil de avsløre når spillet faktisk vil bli utgitt. De jobber også med en Switch-utgave som skulle slippes i 2023, men så langt har ingenting materialisert seg.