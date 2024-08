Dark Matter har blitt fornyet for en andre sesong

HQ

Apple TV har bekreftet at det blir en andre sesong av den dystre sci-fi-thrilleren Dark Matter.

Det ble kunngjort via selskapets X-profil, og fansen er glade for å se at en lovende ny serie får tro og finansiering av studioet, og mange feirer fornyelsen i svarene.

Dark Matter følger livet, eller rettere sagt livene, til en mann ved navn Jason Dessen (Joel Edgerton), som reiser gjennom det sammenfiltrede nettet av sine alternative liv i forskjellige virkeligheter, og prøver å komme tilbake til sin eneste sanne familie og kone Daniela (Jessica Connelly) mens han kjemper mot sin største fiende - seg selv.

Hvis du synes det høres gøy ut, kan du sjekke det ut via Apple TV - hvis du liker det, er det mer på vei.