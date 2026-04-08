Dark Matter vender tilbake til Apple TV i august

Apple TV har kunngjort at sci-fi-thrillerserien Dark Matter kommer tilbake med sin andre sesong på slutten av sommeren. Serien, som har både Joel Edgerton og Jennifer Connelly i hovedrollene, er en multiversal historie som er basert på en bok med samme navn fra forfatteren Blake Crouch.

Etter at den første sesongen debuterte i 2024, vil den andre runden med episoder gjøre sin ankomst så snart som 28. august, og for å markere denne kunngjøringen har Apple TV delt en håndfull første bilder, som du kan se nedenfor. Når det gjelder når en trailer vil debutere, kommer disse vanligvis en måned eller to før premieren.

For de som ikke har sett den første sesongen, som er tilgjengelig på Apple TV, kan du lese sammendraget for serien her: "I denne tankevekkende thrilleren blir Jason Dessen (Edgerton) bortført til en alternativ versjon av livet sitt. For å komme tilbake til sin virkelige familie legger Dessen ut på en reise for å redde dem fra den største fienden man kan tenke seg: seg selv."