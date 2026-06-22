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Dark Scrolls er en fartsfylt blanding av roguelite, shoot 'em up og arkadeplattformspill som henter tydelig inspirasjon fra flere klassiske titler, blant annet Ghosts 'n Goblins, Castlevania og et snev av Mega Man på toppen. Premisset er enkelt: velg en av tre starthjelter, kast deg ut i et tilfeldig generert nivå og prøv å overleve til slutten.

Det som i første omgang ser ut til å være klassisk retro-action, viser seg imidlertid raskt å være et spill med betydelig større dybde enn den sjarmerende pikselkunsten antyder. Bak spillet står indie-studioet Doinksoft, som tidligere har gjort seg bemerket med kritikerroste, pikselrike titler som « Gato Roboto » og «Gunbrella», og deres karakteristiske sans for stram spillmekanikk gjennomsyrer hvert eneste bilde.

Utsiktene til flere ulike veier som fører til slutten er alltid spennende.

Spillets største styrke er mangfoldet. Det er bare noen få nivåer, men de genereres av en tilfeldighetsmotor, noe som betyr at miljøene ser annerledes ut hver gang du spiller gjennom spillet. Dette eliminerer effektivt følelsen av repetisjon som ofte plaget mange eldre plattformspill. Muligheten til å velge forskjellige veier til det endelige målet gjør også at hvert gjennomspill føles unikt. Det er tydelige referanser til Castlevania her, der valgene du tar ikke bare påvirker vanskelighetsgraden, men også oppmuntrer til eksperimentering helt frem til de intense bosskampene, som krever at du virkelig har mestret karakterens bevegelsesmønstre.

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Pigeon, Grizz og Emerys

I spillet møter vi Grizz, en stor, skjegget barbar som stoler på ren råstyrke, kaster tunge økser i en bue og knuser fiender med et kraftig bakkeslag fra luften. I kontrast til dette har vi Pigeon, en rask og smidig tyv som fokuserer på bevegelighet, kaster lynraske knivsalver på nært hold og angriper rett nedover med dolkene sine midt i et hopp. For meg var det imidlertid trollmannen Emerys som ble det opplagte valget, da kombinasjonen av høy mobilitet og evnen til å angripe på avstand gjorde det valget av karakter enkelt. I tillegg kommer et bredt utvalg av karakterer som kan låses opp, med helt forskjellige evner og spillestiler. Spillet har totalt ni helter, og ved å utforske skjulte kroker og kriker kan du låse opp alt fra en bjeffende hund til en saksofon-spillende rotte. Enten du foretrekker nærkamp, støtteroller eller en mer aggressiv «run-and-gun»-tilnærming, er det stor sjanse for at du finner en favoritt.

Karakterenes unike ferdigheter åpner for en rekke muligheter for variasjon og utfordringer. Jeg utforsket ikke samarbeidsmodusen like grundig som enkeltspillermodusen, men variasjonen blant heltene er noe jeg ser på som en stor styrke i samarbeidsmodusen. Akkurat som i « Golden Axe » finnes det fantastiske muligheter for å kombinere de ulike karakterenes unike styrker. Den sjarmerende pikselgrafikken ledsages også av et medrivende lydspor i retrostil som får adrenalinet til å pumpe under de mest kaotiske kampene.

Grizz i aksjon

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Oppgraderingssystemet er en annen skikkelig fulltreffer. Du samler krystaller som du senere kan bytte mot ulike ferdigheter. Å skape synergier mellom vampyrlignende livstjeling, hjelpsomme alver og raskere prosjektiler gir en håndgripelig følelse av fremgang gjennom hvert spillgjennomgang. Det er få ting som er like tilfredsstillende som følelsen av å ha funnet den rette kombinasjonen av ferdigheter som forvandler kaotiske kamper til velsmurte seiersmarsjer.

Til tross for navnet er « Dark Scrolls » også betydelig mer balansert enn forventet. Utfordringen er der, men spillet føles sjelden urettferdig. Feil skyldes oftere dine egne tabber enn frustrerende designvalg, noe som gjør at du nesten umiddelbart får lyst til å starte en ny runde.

Kaos i samarbeidsmodus

Dessverre snubler spillet på ett punkt som mange moderne roguelite-spill nå har løst mer effektivt: mangelen på et lagringssystem. Du kan ikke lagre mellom nivåene, noe som innebærer - og krever - en større tidsinnsats enn nødvendig. Hvis du vil sikre deg krystallene du har samlet inn og avslutte spilløkten, blir du i praksis tvunget til å avslutte din egen gjennomspilling før tiden. Det føles unødvendig tungvint og risikerer å skremme bort spillere som ikke alltid har tid til lengre spilløkter.

Det er synd, for ellers klarer « Dark Scrolls » den bragden å være både umiddelbart underholdende og vanedannende på lang sikt. Mangfoldet av nivåer, karakterer og oppgraderinger gjør at spillet stadig byr på nye måter å spille på, og den muntre tonen balanserer den høye intensiteten på en eksemplarisk måte. Spillet er ikke en revolusjon i seg selv og vil ikke gi deg følelsen av at du spiller noe unikt for første gang. Dets styrker ligger nettopp i det faktum at det henter små elementer fra flere spillserier på tvers av ulike sjangre og kombinerer dem til et svært solidt og underholdende spill.

Dark Scrolls er kanskje ikke den nådeløse utfordringen navnet antyder, men det er et smart utformet, sjarmerende og svært underholdende actionspill som gjør det vanskelig å legge fra seg kontrolleren.