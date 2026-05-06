Dark Scrolls kommer til PC og Nintendo Switch i slutten av mai

Andre halvdel av mai er full av store spillanseringer, med Forza Horizon 6, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, 007 First Light og flere andre som alle er klare til å gjøre sin ankomst. Hvis du i stedet er på jakt etter et prosjekt med indie-ambisjoner, er den gode nyheten å legge til dette emnet at utvikleren Doinksoft og utgiveren Devolver Digital nå har satt en utgivelsesdato på det kommende actionplattformspillet, Dark Scrolls, og det er ganske snart.

Det etterlengtede prosjektet vil debutere på PC og Nintendo Switch så snart som 28. mai, noe som betyr at om mindre enn fire uker vil du kunne hoppe inn i tittelen og ta på deg de pikselerte fantasy-utfordringene.

Med lanseringen på vei har en ny trailer for Dark Scrolls kommet, og det samme har en haug med nye bilder av spillet, som du kan se nedenfor. Vi blir også fortalt at det ved debuten vil være ni spillbare karakterer, med disse som spenner over "en øksekastende kriger, en tryllekunstner som kaster magi, en knivhurling tyv eller mer rare helter som en søt hund, et romvesen eller en rotte som spiller saksofon" som alle er tilgjengelige i enten solospill eller samarbeid lokalt eller online.

Kommer du til å spille Dark Scrolls senere denne måneden?