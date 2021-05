Dark Souls-inspirert Final Fantasy skal være på vei

Jeg var ikke det eneste som ble litt skuffet da Team Ninja sa at de ikke har planer om lage flere Nioh-spill, men jeg kan forstå hvorfor om den siste tidens rykter stemmer.

Det kan virke som om alle E3-planene til Square Enix har havnet på nettet, og blant disse er et spill kalt Final Fantasy Origin. Vanligvis veldig pålitelige Imran Khan fra Fanbyte hevder at spillet utvikles av Team Ninja, så da bør det vel ikke overraske at dette blir noe utenom det vanlige. Nærmere bestemt skal prosjektet være veldig inspirert av Dark Souls og Nioh med meget utfordrende kamper. Gledelig nok skal visst Team Ninja følge sin vanlige oppskrift ved å la oss teste en meget tidlig utgave av spillet allerede i sommer slik at vi kan gi dem tilbakemeldinger. Ganske greit siden spillet som forventet skal prøve å være litt mer brukervennlig enn Souls-spillene, så da er det lurt å høre hva spillere tenker ganske tidlig.

Utenom det får vi bare vite at navnet skyldes en sterk sammenheng med de aller første Final Fantasy-spillene. Forvent mye mer informasjon om dette spennende prosjektet i juni.