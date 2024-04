Darkest Dungeon II får konsolldebut i juli

HQ

Darkest Dungeon II, den etterlengtede oppfølgeren til 2D-dungeon-crawling roguelike-spillet Darkest Dungeon, har eksistert i nesten et år nå, men har bare vært spillbart på PC. Det er egentlig synd, med tanke på at spillet er veldig bra og at mange fans har spilt originalen på konsoll.

Den 15. juli vil dette endre seg, da Sony har avslørt at Darkest Dungeon II kommer til PS5 og PS4. Spillet vil også få rabatt for PlayStation Plus-abonnenter. Hvis du vil ha den nylig utgitte Binding Blade DLC-en kan du kjøpe Oblivion-pakken med spillet.

Darkest Dungeon II følger direkte på det første spillet. I en verden i forfall, som kanskje eller kanskje ikke er forårsaket av dine tidligere handlinger, må du sette sammen en gruppe med unike karakterer og finpusse ferdighetene deres samt bygge bånd mellom dem for å lykkes.