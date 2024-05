Darkest Dungeon II får offisiell mod-støtte før utgangen av juni

HQ

Til tross for at Darkest Dungeon II ble utgitt i mai i fjor skaper det fortsatt store bølger. En konsollutgave av spillet kommer i juli, og nå like før det har spillerne fått beskjed om at de får offisiell mod-støtte.

Darkest Dungeon II-utvikleren Red Hook Studios forteller at det har vært vanskeligere å få mod-støtte på oppfølgeren sammenlignet med det originale spillet, og at det derfor har tatt lengre tid å få det til. Mod-verktøyet som forhåpentligvis vil bli utgitt før slutten av juni, vil ikke være den endelige versjonen av verktøyet.

Det vil bli gjort oppdateringer over tid for å sikre at mod-verktøyet kan hjelpe spillerne med å endre måten de spiller Darkest Dungeon II på, det kommer bare til å ta litt tid å komme til det punktet.