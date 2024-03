Darkest Dungeon II kommer visst til konsollene

HQ

Darkest Dungeon II, oppfølgeren til det utrolig populære roguelike-spillet Darkest Dungeon, har nettopp blitt klassifisert for konsoller. Da spillet ble lansert i mai 2023, ble det kun utgitt på PC, mens det første spillet ble etter hvert tilgjengelig på andre plattformer.

Denne vurderingen ble først oppdaget av Gematsu og kommer fra Brasil. Dette sier ikke nødvendigvis noe om når vi får se Darkest Dungeon II på Xbox, PlayStation og Switch, men vanligvis pleier det ikke å ta lang tid før en lansering blir annonsert.

Darkest Dungeon II ble klassifisert for spillere fra 14 år og oppover i Brasil, og vi kan nok forvente lignende klassifiseringer fra andre myndigheter. Med tanke på at spillet og forgjengeren var ganske populære kan vi tenke oss at konsollanseringen vil øke salget ganske mye.