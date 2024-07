Darkest Dungeon II vil også debutere på Xbox i juli

HQ

Utvikleren Red Hook Studios har bekreftet at Xbox-spillere ikke vil gå glipp av Darkest Dungeon II -opplevelsen i juli. Etter kunngjøringen om at oppfølgeren ville få en konsollutgivelse på PlayStation og Nintendo Switch 15. juli, har det nå blitt bekreftet, med rundt to uker til overs, at Xbox One og Xbox Series X / S også vil få spillet også.

Red Hook Det ble også bemerket at The Blinding Blade DLC også vil debutere på Xbox samtidig, noe som betyr at hvis du forhåndsbestiller Oblivion Edition av spillet, vil du få tilgang til både basetittelen og DLC også.

Hvilken plattform skal du spille Darkest Dungeon II på i juli?