Darkest Dungeon IIs Kingdoms-spillmodus har kommet

Darkest Dungeon IIs Kingdoms-spillmodus er endelig her. Kingdoms ble først annonsert i april i fjor, og har latt vente på seg lenge, men nå er den lansert for PC og Mac, med en konsollansering senere.

Kingdoms er en helt ny spillmodus som kjører parallelt med hovedspillmodusen i Darkest Dungeon II. Det første eventyret er gratis for alle spillere, og heter Hunger of the Beast Clan. Det går ut på å forsvare karavanen din og vennligsinnede NPC-er mot de nesten endeløse horder av beistmenn.

Ytterligere to eventyrmoduler er planlagt utgitt i år, og de skal gi mer innhold til kongedømmene og gi spillerne muligheten til å forsvare riket mot helt nye trusler.