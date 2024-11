Darkest Dungeon IIs neste DLC lanseres den 27. januar 2025

HQ

Darkest Dungeon IIs nye Kingdoms-spillmodus lanseres tidlig neste år. Samtidig lanseres også den første av tre eventyrmoduler, Hunger of the Beast Clan, og en separat, betalt DLC kalt Inhuman Bondage.

Alt dette innholdet har samme utgivelsesdato 27. januar 2025. Kingdoms vil se spillerne forsvare riket mot angrep fra nye fiendefraksjoner. Den første ser et angrep av råtnende beastmen.

DLC-en Inhuman Bondage inkluderer en ny miniregion kalt The Catacombs, sammen med en ny spillbar helt, The Abomination. The Abomination har sin egen unike mekanikk, pyntegjenstander, signaturgjenstander og en historie med spillbare flashbacks.