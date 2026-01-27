Darkest Dungeon-utvikler bekrefter at brettspill-spin-offen er kansellert

HQ

Darkest Dungeons utviklere, Red Hook Studios, har bekreftet at brettspill-spin-offen av det dystre fantasy roguelike-spillet ikke vil komme i hyllene med det første, på grunn av en dårlig økonomisk situasjon hos brettspillskaperen Mythic Studios.

"Som mange av dere vet, har den økonomiske situasjonen hos Mythic Games vært anstrengt de siste årene. Vi har fulgt situasjonen med argusøyne og håpet på det beste. Dessverre er Mythic Games på dette tidspunktet ikke lenger i stand til å produsere eller levere Darkest Dungeon-brettspillet," skriver Red Hook i et innlegg på Darkest Dungeon-siden. "Vi setter vår lit til Mythic Games for å levere på løftene sine og opprettholde Darkest Dungeon-navnet. Vi vil ikke hakke ord, deres kollaps og manglende evne til å oppfylle Wave 2-ordrer er en enormt skuffende utvikling, og vi vet at det påvirker mange Darkest Dungeon-fans dypt.

Denne uheldige situasjonen betyr ikke at Darkest Dungeon-brettspillet dør helt, ettersom Red Hook har bekreftet at alle støttespillere av spillet nå skal ha mottatt en e-post som inneholder alle spillfiler, inkludert regler, 3D-modeller og mer. Det er håp om at fansen kan lage spillet selv hvis de ønsker det, men Red Hook har ikke kapasitet til å produsere og distribuere et brettspill selv.

Det er også verdt å merke seg at det ikke virker som om disse økonomiske problemene strekker seg til Red Hook, og bare gjelder Mythic Games. Derfor bør du heller ikke bekymre deg for mye om fremtiden til Darkest Dungeon-spillserien.