Darkhaven: Et nytt navn baner vei i en elsket sjanger

Noen av skaperne bak Diablo II er tilbake med sitt eget actionrollespill. Og jeg har brukt litt tid på å undersøke om det er noe å glede seg til. Selv om spillet er i et ekstremt tidlig stadium, er det mye å sette pris på i forhåndsversjonen. Når du starter spillet, blir du møtt av det hettekledde ansiktet vi så på forsiden av Diablo II, men nå med en lilla estetikk. Det er tydelig at Moonbeast Productions er inspirert av sine tidligere kreasjoner. Flere av utviklerne i dette studioet skapte det aller første og andre spillet i serien hos Blizzard Entertainment. Det er litt spennende at en av deres største konkurrenter i dag er et spill de var med på å utvikle. Spesielt med tanke på den fornyede interessen Diablo II har fått takket være den nye utvidelsen.

Darkhaven begynner i et ødelagt fort, med øde musikk. Du står midt i ruinene og inntar rollen som en tilsynelatende menneskelig karakter. Du har ikke mye utstyr, og karakteren din er relativt svak. For de av dere som har spilt actionrollespill før, høres dette sikkert kjent ut. Det syntes jeg også, og bega meg straks ut i verden. Jeg ville rett og slett begynne å banke opp monstre. Det første jeg la merke til var ødeleggelsen av terrenget. Når jeg slo med øksen min, forsvant både bakken og bygninger. Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke har spilt et spill i denne sjangeren med denne funksjonen før. Du kan grave opp skatter, åpne hull med monstre og til og med grotter. Du kan deretter gå inn på disse stedene for å plyndre og beseire fiender. Det er mye morsommere enn det høres ut, og passer godt til sjangeren. Det føles godt å åpne en sti og finne et skjult kammer med skatter. Dette bidrar også til å gjøre verdenen i denne sjangeren enda mer interessant. Bak hver vegg kan det være ting å finne.

Brukergrensesnittet minner om Diablo.

På grunn av hvor tidlig i utviklingen dette er, kan jeg tilgi ting som brukergrensesnittet, fonter og andre elementer som ikke ser ut som om de hører hjemme i det samme spillet. Jeg kan også tilgi optimeringsproblemer og tekniske mangler. Dessverre lider demoen av denne typen problemer. Ut fra det jeg har spilt, ser dette ut som en prototype, et forsøk på å vise at Moonbeast Productions har noe interessant på gang. Selv om tonen, estetikken og designet minner litt om Diablo, synes jeg tempoet ligner på Titan Quest. Ting går litt saktere, og det føles ikke like kjapt. På den annen side kan du hoppe, og det føles mer som et fullverdig 3D-spill enn mange av konkurrentene. Akkurat som i Donkey Kong Bananza for Switch 2 opplevde jeg at kameraet kan sette seg fast og bli vanskelig når du graver og slåss under bakken. Dette er sannsynligvis et problem utviklerne vil fikse, men det er noe som er tydelig i forhåndsversjonen. Mye av dette kan selvfølgelig overses på dette stadiet av utviklingen.

Grunnen til at jeg liker ødeleggbare miljøer, er hvordan hele tittelen er bygget opp rundt dette. Du kan tappe vann fra innsjøer og åpne opp oversvømte gamle ruiner med monstre og skatter. Omgivelsene husker også hvor du har kjempet og hva som skjer i verden. Ødelagte ting forblir ødelagte. Hvis du ikke liker dette, kan du også bygge ting i dette spillet, noe som virkelig skiller det fra titler som Path of Exile eller Titan Quest II. Det er ikke ditt klassiske Torchlight eller Diablo, men noe annerledes og spennende takket være denne funksjonaliteten. Det er ikke helt på nivå med noe som The Forest eller Rust, men heller en tittel som ligner på V-Rising. Det er litt uklart hvor mye bygging som vil være inkludert i denne tittelen. Forskjellen mellom dette og V-Rising er at sistnevnte er mer basert på overlevelsesaspektet enn Darkhaven ser ut til å være. Darkhaven er mye nærmere Titan Quest, Torchlight og Diablo enn den tittelen er. Du kan multiklassifisere karakteren din i dette spillet, noe jeg liker. Du kan også kombinere opptil tre ferdighetstrær, noe som bidrar til et oppsett som gjør karakteren din unik. Det minner meg litt om systemet i Titan Quest og oppfølgerne.

Du kan oppgradere karakteren din basert på tre klasser samtidig.

Hvis du er som meg og har prøvd mange actionrollespill opp gjennom årene, kan dette være av interesse for deg. Hvordan denne tittelen blir, avhenger imidlertid litt av om Kickstarter-kampanjen deres blir fullfinansiert. Jeg er positiv til dette, selv om demoversjonen er mer en prototype enn en ferdig opplevelse. Jeg tror også at utviklerne er på rett spor med sin tilnærming til å la spillerne bygge karakterene sine basert på mer enn én klasse og inkorporere elementer som edelstener, runer og lignende gjenstander med bonuser. Utviklerne lover også at det vil være store verdensbegivenheter som former veien du kjemper på. I den begrensede versjonen vi fikk teste, var det bare én slik hendelse. Den låses opp når du har fulgt hovedoppdragene en stund, og når den feier over kampanjeverdenen, merker du umiddelbart at noe er galt. Det er en bølge av udøde som feier over kampanjeverdenen, noe som i praksis betyr flere udøde fiender og en verden som sakte dør. Jeg liker det fordi du kan stoppe det eller la det skje. Du velger selv hvordan du vil håndtere disse verdenshendelsene, og det påvirker kampanjen din på mer enn én måte.

Hvis du er sulten på noe annerledes, kan Darkhaven være noe for deg. Med sin ødeleggbare og dynamiske verden skiller det seg ut fra konkurrentene. Takket være flott musikk, spilldesign og fantastiske omgivelseslyder klarer det å skape noe unikt. Selv om selve opplevelsen ikke er vanskelig sammenlignet med konkurrentene, er det mye potensial med dette oppsettet. Det er sjelden man ser noe så annerledes i denne sjangeren. Hvorvidt dette vil bli et fullverdig spill gjenstår å se. Jeg kan imidlertid med god samvittighet si at jeg ønsker å prøve det ferdige spillet. Forhåpentligvis klarer Moonbeast Productions å levere et annerledes, men likevel velkjent, underholdende og givende actionrollespill. Det er definitivt noe de som setter pris på sjangeren bør holde et øye med.

Hvis du ikke vet hvor du skal gå, finnes det et kart du kan bruke for å finne ting.

