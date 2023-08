Darkwood utviklere stengt ned på ubestemt tid

HQ

Acid Wizard Studio, utviklerne bak survival horror-spillet Darkwood, har kunngjort at de legger ned virksomheten på ubestemt tid. Årsaken er at studioet ikke kan opprettholde et arbeidsmiljø som kan klassifiseres som sunt, og med en arbeidsmengde som har påvirket selskapets ansatte negativt, velger de å sette driften helt på pause. Selskapet opplyser via sosiale medier at de håper å komme tilbake om 5-10 år, og at de prioriterer de ansattes velvære høyere enn noe annet:

"Familiene våre er vår høyeste prioritet, og de skal ikke påvirkes negativt av arbeidet vårt".

"Til syvende og sist bestemte vi oss for at det ville være best om vi skilte lag, med mulighet for å komme tilbake om 5-10 år når vi får orden på sakene våre. Dette trenger ikke å være dårlige nyheter! Vi forsvinner ikke i løse luften, og vi ønsker at spillene våre skal leve videre."

De sier også at de håper at spillene deres vil leve videre i fremtiden, og de oppfordrer andre utviklere til å ta kontakt hvis de ønsker å ta over arbeidet med eventuelle fremtidige oppfølgere.

Takk, Gamesindusty.biz