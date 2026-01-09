Dart-verdensmester Luke Littler signerer rekordstor sponsoravtale verdt 20 millioner pund

HQ

Verdensmesteren i dart, Luke Littler, som forsvarte sitt PDC World Darts Championship forrige helg i en alder av bare 18 år, har signert en rekordstor sponsoravtale verdt 20 millioner pund med Target Darts, den høyeste noensinne i den profesjonelle dartsportens historie.

Ifølge Press Association, som Sky Sports har rapportert, vil Littler tjene 20 millioner pund, 23 millioner euro, over 10 år med denne avtalen, som er den mest lukrative noensinne i dartsporten.

"Target har trodd på meg fra dag én, og jeg er veldig glad for at det er mange flere år igjen. Vi har bygget alt sammen, fra min spillerkarriere til produktsortimentet mitt, og jeg gleder meg virkelig til å forplikte meg til vårt partnerskap på lang sikt og se hvor vi kan ta dette videre."

Littler, som slo aldersrekord da han begynte å vinne mesterskap bare 16 år gammel, og nylig ble den yngste verdenseneren etter PDC-standard (som måler premiepengene han har vunnet de siste to årene), har blitt verdenskjent, ikke bare i Storbritannia, og er utvilsomt sportens nye ansikt utad, nesten bokstavelig talt, ettersom ansiktet hans pryder mange dartprodukter du kan kjøpe.

I tillegg til sponsoravtalene sine, ikke bare med Target, men også med Xbox, KP Nuts og Boohoo Man, sies Littler å ha sikret seg 2,8 millioner pund i premiepenger de siste to årene, fra to verdensmesterskap (og en andreplass i 2024 som 16-åring) og 10 majortitler.