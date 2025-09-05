Darth Vaders lyssabel fra den originale Star Wars-trilogien ble nettopp solgt på auksjon for en liten formue

HQ

I går, som en del av Propstores siste auksjon (som fortsetter i dag og i morgen), ble et ikonisk stykke filmmemorabilia lagt ut for salg, og ble til slutt solgt for en helt astronomisk sum.

Darth Vaders skjermmatchede lyssabel fra den originale Star Wars trilogien, nærmere bestemt The Empire Strikes Back og Return of the Jedi, har blitt solgt for en enorm avgift på 2,9 millioner dollar. I følge The Hollywood Reporter gjør dette det nå til det høyest verdsatte stykket Star Wars memorabilia gjennom tidene.

Gjenstanden ble brukt i filmene av skuespilleren David Prowse og stuntmannen Bob Anderson, og folkene på Propstore anslo at den ville bli en stor hit for potensielle kjøpere, og verdsatte til slutt gjenstanden til mellom 1 og 3 millioner dollar, noe den nesten overgikk.

På Propstores nettsted er gjenstanden oppført med følgende beskrivelse :

"Den primære heltenes duellerende lyssabelrekvisitt som ble brukt av Darth Vader i duellscener med Luke Skywalker (Mark Hamill) i de siste aktene av både Imperiet slår tilbake (1980) og Jedi-ridderen vender tilbake (1983).

"Rekvisitten er laget av et håndtak fra et britisk pressekamera. Det ble omgjort til lyssabelrekvisitt ved hjelp av påkledningskomponenter som plastgrep, små elektriske ledninger og et kretskort med forstørrelsesbobler fra en kalkulator."

Det står også at "ekte lyssabelrekvisitter fra den originale trilogien er utrolig sjeldne. Dette antas å være den eneste helte-lyssabelrekvisitten med verifiserbar skjermbruk som noensinne har blitt tilbudt på offentlig auksjon. Det er en av de sjeldneste og mest ettertraktede "gral"-rekvisittene fra Star Wars som finnes."

Hvis du hadde penger til overs, ville du brukt tre millioner dollar på en lyssabelrekvisitt?

