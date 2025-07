Darth Vaders lyssabel kan snart bli din, hvis du har et par millioner dollar liggende

HQ

Hvis du er en velstående Star Wars-samler som ønsker å få den ultimate artefakten i samlingen din, finnes det ikke noe bedre objekt enn en Darth Vader-lyssabel fra den opprinnelige trilogien. Karakterens duell-lyssabel, som ble brukt av skuespilleren David Prowse og stuntutøveren Bob Anderson, skal auksjoneres ut i september i Los Angeles.

I følge The Hollywood Reporter har forhåndssalgsestimatene allerede satt denne rekvisitten til en verdi på mellom 1 og 3 millioner dollar, noe som betyr at du sannsynligvis ikke vil kunne kjøpe den. Men hvis du kan, er det nå din sjanse til å eie det som blir innvarslet som et "gral-nivå stykke".

"Overlevende ekte lyssabelrekvisitter fra den originale filmtrilogien er svært sjeldne, og Propstore er beæret over å kunne presentere denne historiske gjenstanden i september-salget vårt", sier Propstore COO Brandon Alinger. "Det er et stykke på gral-nivå, verdig de fineste samlingene i verden."

Lyssverdet skal ut på en liten presseturné før det skal auksjoneres bort, og skal til London, New York og Beverly Hills i august. Som en del av den samme turneen kan fansen ta en titt på Saurons hjelm fra Ringenes Herre, en neuralysator fra Men in Black og en pisk og et belte som Harrison Ford brukte i Indiana Jones og det siste korstoget.

Dette er en annonse: