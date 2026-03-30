I et spill, i nesten alle medier, finnes det et uhåndgripelig, nesten ubeskrivelig element som vi bare kan kalle "saus". Det spiller ingen rolle hvor stort budsjettet, konseptet eller spillopplevelsen er, hvis det har et snev av saus, kommer det til å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det er en X-faktor som får øynene dine til å sprette selv når de blir trette av å se den 51. kunngjøringen i et to timer langt show. Vi kan trygt si at Darwin's Paradox! har massevis av saus.

ZDT Studios eventyrplattformspill om en blekksprut som prøver å finne veien tilbake til havet etter å ha blitt kidnappet for å bli laget til suppe, er akkurat den rette kombinasjonen av sprø, sjarmerende og hjertelig. Både premisset og det frekke og ganske glade synet føles som noe man ikke ser så ofte. I hvert fall ikke uten å hoppe så langt ut over det sære at det blir til å himle med øynene av. Darwin's Paradox! balanserer den balansegangen med letthet. Eller skal jeg si sniker seg? Burde jeg det? Hvordan beveger blekkspruter seg egentlig?

Ifølge dette spillet beveger de seg utrolig godt. Darwin hopper, kryper og svømmer med stor manøvreringsdyktighet. Kontrollene er responsive og smidige, fra havets mørke dyp til den hektiske flukten fra en eksploderende fabrikk, men de tilpasser seg også nivåets behov. Darwin beveger seg ikke like raskt i vann som på land, som man kunne forvente, men han har verktøy til rådighet som gjør at du føler deg like mye som superheltblekkspruten du er født til å være, som for eksempel å holde deg fast på alle overflater. Det er også kamuflasje og skyteblekk, samt noen få andre nivåspesifikke mekanikker jeg ikke vil ødelegge, men alle gjør en strålende jobb med å holde et smil på ansiktet ditt og deg engasjert i forskjellige aspekter av Darwins spill.

Dette er virkelig Darwins spill. Du kan ikke kaste Spyro eller Crash Bandicoot inn i denne verdenen, for selv om Darwin's Paradox! umiddelbart gjenoppretter nostalgien fra gammeldagse plattformspill når du plukker det opp, dreier hele den kreative kjernen i spillet seg om denne blekkspruten. Det er kanskje litt åpenbart, tittelen tatt i betraktning, men Darwin fungerer som mer enn bare en søt maskot. ZDT Studio har sentrert spillets mekanikk rundt hva en blekksprut kan gjøre, og løftet disse evnene hundre ganger, noe som skaper et logisk, progressivt spillopplegg gjennom den korte, men effektive fortellingen som får hele opplevelsen til å klikke igjen og igjen. Kommunikasjonen mellom utvikleren og spilleren er som en samtale med en gammel venn; du lurer aldri på hva du skal gjøre eller hvor du skal gå i mer enn noen få sekunder gjennom spillets puslespill- og stealth-aspekter. Nivådesignet er superengasjerende, og det understøttes av bakgrunnsbilder som skaper en følelse av at du spiller gjennom en moderne DreamWorks-klassiker.

Darwin's Paradox! er et spill som håndterer det grunnleggende veldig, veldig bra. Det prøver ikke å overbelaste deg med den ene mekanikken etter den andre, og får deg ikke til å droppe det du nettopp har lært til fordel for den skinnende nye evnen som passer perfekt til utfordringene på det kommende nivået. Alt du kan gjøre i Darwin's Paradox! er nyttig gjennom hele spillet, noe som fører til mange øyeblikk der du må kombinere blekkskyting, kamuflasje og miljøtriks for å unngå å bli zappet. Darwin's Paradox! er et enkelt spill, ikke et spill som er designet for å få deg til å bite deg i leppa og vippe med kneet mens du desperat prøver å unngå å kaste kontrolleren gjennom vinduet. Det kommer ikke til å være en utfordring, i hvert fall ikke i store deler av tiden, men det føles heller ikke trivielt. Det er enkelt på en måte som aldri blir kjedelig, og det er helt klart designet for å lene seg mot et yngre publikum. Hvis jeg var i mine formative år og plukket opp Darwins paradoks, ville jeg helt sikkert ha hyllet det som en undervurdert klassiker mange år senere.

Darwin's Paradox! var mindre tiltalende auditivt enn det var visuelt, men spillets musikk og lyd var et herlig akkompagnement til dette eventyret. Å svinge seg fra den ene enden av skjermen til den andre, kravle opp vegger og lytte til de sykt søte lydeffektene av Darwins sugekopper som smeller mot metall. Dette er ikke ting du tenker på i dager eller uker etter rulleteksten, men de drar deg dypere inn i spillet. Jeg er ikke sikker på at jeg følte meg som en blekksprut mens jeg spilte, men den generelle lyden bidrar til å holde liv i innfallet og sausen i Darwin's Paradox!

I skapelsen av Darwin's Paradox! det er tydelig at ZDT Studio ønsket å la spillerne ønske seg mer, i stedet for å få dem til å rulle med øynene når kvaliteten på nivådesignet begynte å synke. Jeg frykter imidlertid at det har vært en liten overkorreksjon på den fronten, ettersom Darwin's Paradox! slutter ganske brått. Idet vi er på vei mot historiens crescendo, blir vi forespeilet et kapittel til, eller kanskje et ekstra nivå, før rulleteksten begynner. Dette gir rom for en DLC eller oppfølger senere, men det får meg også til å lure på om vi virkelig utforsket alt denne debuten hadde å by på for Darwin. Når du legger til noen seksjoner som egentlig bare går ut på å dra blekkspruten fra den ene enden av skjermen til den andre, samt litt backtracking, skjønner du nok at selv om Darwin's Paradox! fortsatt er utrolig morsomt, er det ikke helt perfekt.

Darwin's Paradox! er kanskje her for en god tid, ikke lenge, men for en god tid det er. Det bringer klassiske plattformspill opp til mer moderne standarder, og viser seg å være en kort, søt, mekanisk sunn opplevelse som jeg gjerne tar mer av hvis ZDT Studio ønsker å bringe denne modige blekkspruten tilbake til skjermene våre.