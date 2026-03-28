Darwin's Paradox! er en blanding av Looney Tunes, Inside og Ori

Darwin's Paradox! ser ut som et klassisk eventyrplattformspill fra en svunnen tid, tilpasset moderne standarder. Det har en levende, tegneserieaktig sjarm som føles umiddelbart innbydende hvis du har spilt demoen. Da vi fikk sjansen til å snakke med art director Mikael "Mika" Tanguy og gameplay director Gilles Aujard fra ZDT Studio, kunne vi ikke la være å spørre om hvordan denne nostalgiske sjangeren har blitt oppdatert for den moderne spilleren.

Aujard forklarte at spillopplevelsen kommer av at spilleren skal føle at hvert miljø, hvert nytt nivå, introduserte noe som føltes naturlig: "Vi tok kjerneelementene i klassiske plattformspill - presise bevegelser, miljøgåter og fortellingsdrevet utforskning - og tilførte dem moderne teknologi og designsensitivitet ... Vi la også stor vekt på at spillopplevelsen skulle føles organisk og intuitiv, og hvert nye miljø introduserte nye mekanikker på en naturlig måte gjennom hele eventyret. Hver eneste spillutvikling er nøye vevd inn i verdenen og fortellingen, slik at nye evner og interaksjoner alltid føles meningsfulle, berettigede og sømløst knyttet til Darwins reise. Resultatet er et spill som hedrer fortiden, samtidig som det driver sjangeren fremover."

Mika la til noen detaljer om hvilke inspirasjonskilder som ligger til grunn for grafikken i Darwin's Paradox! <em>"Visuelt har vi blandet tegneserieaktig sjarm med filmatisk dybde, inspirert av klassikere som Looney Tunes og moderne spill som Inside og Ori. 2,5D-perspektivet gir oss mulighet til å kontrollere tempoet og historiefortellingen, noe som skaper en lineær, men oppslukende opplevelse. Vi fjernet også tradisjonelle brukergrensesnittelementer for å gi spillerne en dypere innlevelse, slik at de føler at de er en del av Darwins verden i stedet for bare å spille et spill", sier han.

Darwin's Paradox! lanseres til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch den 2. april.