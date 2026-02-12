Darwin's Paradox lanseres 2. april

HQ

Darwin's Paradox, det kommende eventyret der vi spiller som verdens smarteste blekksprut, har endelig fått sin utgivelsesdato. Etter å ha blitt skjøvet ut av utgivelseskalenderen for 2025, blir Darwin's Paradox med i en fullpakket vår når det lander i april.

På PlayStation State of Play, som en del av Konamis presentasjon, fikk vi se Darwin som et lite avbrekk mellom kunngjøringene av Metal Gear og Castlevania. Darwin's Paradox ser ut som et kort og søtt puslespill-eventyrspill som garantert vil lette humøret vårt når dagene blir lysere ute.

Det er en demo tilgjengelig fra i morgen hvis du vil prøve spillet, og det kommer den 2. april 2026. Forhåndsbestillinger er også tilgjengelig nå.