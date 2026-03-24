Darwin's Paradox! lederne forklarer hvorfor en spillbar blekksprut er en "spillrevolusjon"

Selv om dagene med spillbare dyreprotagonister i spill (i det minste i mainstream) kanskje er forbi, beviser Darwin's Paradox! at du fortsatt kan ha det gøy uten å spille som en gråhåret fyr med pistol. Å velge en blekksprut som spillbar karakter var enkelt for ZDT Studios art director Mikael "Mika" Tanguy, ettersom Darwin bokstavelig talt kom til ham i en drøm.

I et intervju med oss sammen med spillregissør Gilles Aujard, forklarte Mika opprinnelsen til Darwin's Paradox! "Ideen om en blekksprut som hovedperson kom fra en drøm jeg hadde for over ti år siden - en blekksprut som var fortapt i en industriell verden, og som brukte sine naturlige evner for å overleve. Blekkspruten er en fascinerende skapning: intelligent, tilpasningsdyktig og full av personlighet. De kan kamuflere seg, klemme seg inn i små rom og til og med løse gåter - egenskaper som gjør dem perfekte for et spill som blander stealth, plattformspill og historiefortelling. Vi ønsket å skape noe nytt, lekent og følelsesmessig engasjerende, og en blekksprut ga oss friheten til å utforske mekanikker og temaer som føltes helt unike."

"En blekksprut er ikke bare en figur, det er en spillrevolusjon", legger Aujard til. "Blekksprutens biologi gjorde det mulig for oss å tenke nytt om stealth og plattforming på måter som føles organiske og intuitive. Darwins evner - som å klatre i 360 grader, bruke blekk defensivt og kamuflere seg - er alle forankret i ekte blekksprutatferd, men vi forsterket dem for å skape noe tegneserieaktig, morsomt og overraskende. Det er sjelden man finner en hovedperson som dikterer spillets design på en så perfekt måte, og Darwin gjorde akkurat det."

Selv om det er vel og bra å lage en figur du har sett i en drøm, lurer vi på hvorfor blekkspruter har endt opp med å bli så populære i spillverdenen. Octodad, Octogeddon, og nå Darwin's Paradox! "Blekkspruter er fascinerende i seg selv - de er intelligente, mystiske og fulle av overraskelser", sier Mika. "De kan være morsomme, uhyggelige og inntagende på samme tid, noe som gir oss mye rom for å leke med tone og historiefortelling. Darwin er ikke bare en karakter; han er et symbol på motstandskraft og kreativitet, noe som gjør at han skiller seg ut i spillverdenen."

som kommer 2. april til PS5, PC, Xbox Series X/S og Nintendo Switch.