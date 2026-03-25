Darwin's Paradox! tar 5-7 timer å fullføre, men vil få deg til å komme tilbake etter mer

Darwin's Paradox! det kommende plattformeventyret der vi spiller som en blå blekksprut som flykter fra romvesener som prøver å gjøre oss til hermetisk suppe, har den typen premisser du forventer fra en animasjonsfilm. Men da vi satte oss ned med art director Mikael "Mika" Tanguy og gameplay director Gilles Aujard, sa vi at vi ønsket at opplevelsen skulle vare mer enn rundt en time og tretti minutter.

Heldigvis forklarte Aujard at en typisk gjennomspilling vil ta mye lenger tid. "En typisk gjennomspilling av Darwin's Paradox! vil ta rundt 5 til 7 timer, avhengig av hvor mye tid spillerne bruker på å utforske, løse gåter og avdekke hemmeligheter. Spillet er designet for å kunne spilles om igjen, med skjulte områder og samleobjekter som oppmuntrer spillerne til å besøke nivåene på nytt. Vi ønsket å skape en opplevelse som føles filmatisk, men som samtidig byr på dybden og utfordringene til et fullverdig eventyr", sier han.

"Tempoet er nøye utformet for å balansere spenning, utforskning og humor. Vi har strukturert spillet slik at spillerne kan ta seg god tid til å suge inn atmosfæren eller dykke rett inn i handlingen. Verden er rik på detaljer, og vi håper at spillerne vil komme tilbake for å oppdage alt Darwins reise har å by på," legger Mika til.

Selv om spillere i dag kanskje synes at 5-7 timer er litt kort, er Darwin's Paradox! ikke et fullprisspill, og tilbyr deg i stedet et morsomt, sjarmerende eventyr du kan klare på en helg hvis du ønsker det. Noe som minner oss om gamle dager i spillverdenen.