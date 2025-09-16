Dataspill, Reddit og Discord: Hvordan bidro internett til radikaliseringen av den mistenkte Charlie Kirk-skytteren?

HQ

Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene. For noen dager siden ble en mistenkt pågrepet etter en kort, men intens leteaksjon, men han var ikke samarbeidsvillig, så vi fikk ingen forklaring på motivet hans.

Da han kom tilbake til Washington, Utah, bemerket imidlertid Utahs guvernør Spencer Cox at den mistenktes radikalisering slo rot i løpet av tiden han tilbrakte på videospill, Reddit, Discord og nisjememer, og at dette skjedde da han var mellom 19 og 22 år.

Samtidig får vi i dag nyheten om at den mistenkte skal ha antydet ansvar på Discord før han ble arrestert. Tyler Robinson, som fortsatt sitter i varetekt, skal ha utvekslet meldinger i en gruppechat som antydet at han var involvert i angrepet.

Selv om Discord ikke har bekreftet noen tegn på planlegging eller bredere koordinering på plattformen, fortsetter myndighetene å gjennomgå Robinsons aktivitet på nettet som en del av arbeidet med å finne et motiv. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!