Dataspillindustrien vokser så raskt i India at den i løpet av få år vil overgå Bollywood i omsetning

HQ

Den globale videospillbransjen har ofte en tendens til å fokusere på bestemte regioner når det er snakk om antall spillere eller salg. I dag er det mye lettere å finne markedsdata i USA, Europa eller Japan enn noe annet sted i verden, men det ser ut til at spillbølgen i India er relativt ny, men at den vokser med en ufattelig hastighet.

Det sier Lumikai, en samler av data fra det asiatiske subkontinentet (takk, Insider gaming), som hevder at dataspillindustrien om få år vil ha overgått hele den indiske filmindustrien, kjent som Bollywood, når det gjelder inntekter.

Det viser seg at det finnes 591 millioner spillere i India, og så godt som alle spiller mobilspill. Med et slikt spillerpotensial er det bare naturlig at selskapene har kastet seg hodestups ut for å utnytte potensialet. India har gått fra å ha rundt 25 spillselskaper i 2020 til mer enn 2 200 i dag. Det blir interessant å se hvordan dataspill gjennomsyrer den indiske kulturen, og hvilke prosjekter og utviklinger som når ut over landets grenser og når andre regioner med tilstrekkelig kraft.