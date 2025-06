HQ

Er dating ikke helt din greie? Det er fullt forståelig, for det kan være ganske utmattende. Heldigvis kan du nå date hjemmefra i den finurlige og sprø datingsimulatoren Date Everything!

Det hele starter med at du mottar en pakke på dørstokken din fra en halvskummel fyr du har møtt på nettet, som går under navnet "tinfoilhat". Inni pakken ligger et par "Dateviator"-briller. Det viser seg senere at det er en grunn til at du har mottatt disse mystiske brillene, men det er en litt annen historie. Med disse spesielle brillene kan du se en slags alternativ dimensjon i vår verden, der alle gjenstandene i hjemmet ditt, for eksempel spisebordet, lampen i stuen og sengen din, har en slags personifisert versjon.

Et par gode eksempler kan være at inngangsdøren til huset ditt heter Front Dorian og er en stor dørvaktfigur, mobiltelefonen din heter Phoenicia og er en snakkesalig kvinne, mens toalettet ditt er en karismatisk franskmann som heter Jean-Loo Pissoir, og sengen din er en varm, vellystig kvinne, som selvfølgelig heter Betty.

Slik fylles huset ditt med ting som kommer til live i form av ulike karakterer når du har på deg disse "Dateviator"-brillene - faktisk er det nøyaktig 100 ulike "dateables" i huset ditt, som til sammen har timevis med innspilt dialog og som alle er vakkert designet. Vi kommer tilbake til begge disse aspektene senere.

Som så mange andre i denne verdenen er du på en evig jakt etter kjærligheten, og du kan faktisk begynne å flørte og innlede forhold med disse karakterene som bor rundt huset ditt. Det betyr at du kan date alt fra din egen seng (som du selvfølgelig har ligget med før), badekaret, vekkerklokken, pianoet, varmtvannsberederen, støvsugeren, mikrobølgeovnen, pappeskene i skapet, lenestolen, loftet og ... ja, mange, mange andre ting - du kan til og med date marerittene dine.

Alle disse personifiserte tingene i huset ditt har en historie å fortelle. Du finner blant annet ut at dusjkabinettet Johnny Splash er en slags Elvis-imitator med store drømmer, forstørrelsesglasset Maggie er en slags detektiv som etterforsker mystiske hendelser i huset, og vaskemaskinen Washford og tørketrommelen Drysdale er fiender og snakker ikke med hverandre, noe som kan være litt stressende når de står oppå hverandre hele dagen. Det finnes mange morsomme historier som denne i Date Everything!

Alle disse historiene er innlest med full dialog, noe som resulterer i et manus på over én million ord og 70 000 innspilte replikker. Det beste er at stemmeskuespillerne gjør en utmerket jobb. Det er hentet inn mange virkelig solide talenter til å legge stemme til de ulike karakterene, inkludert navn som Troy Baker, Laura Bailey, Matthew Mercer og Steve Blum, som alle tidligere har lagt stemme til et hav av TV-serier og spill, og som har en rekke nominasjoner og priser på samvittigheten. Det er en virkelig sterk line-up av stemmeskuespillere, og det kan du tydelig høre.

Så langt, så bra - men nå kommer utfordringene. Date Everything! har god humor, utmerket stemmeskuespill, strålende karakterer - men dessverre blir det hele relativt fort kjedelig. De ulike karakterene og historiene deres er originale, og fortellingene deres leveres med stor overbevisning, men etter å ha snakket med de første 30 dateables, begynte jeg rett og slett å miste interessen for dem. Både for karakterene og historiene deres - og noen ganger tok jeg meg selv i å ønske at samtalen snart skulle ta slutt. Det er ikke et godt tegn i et spill av denne typen.

Jeg følte at jeg gikk glipp av noe mer enn bare å gå rundt i huset og høre på den ene historien etter den andre og av og til løse ulike oppgaver for de forskjellige karakterene, som typisk innebar å snakke med enda flere karakterer andre steder i huset. Man skal være veldig glad i gode anekdoter og historier hvis man skal bli underholdt i flere timer av å gå rundt og snakke med 100 forskjellige NPC-er uten at det skjer noe annet. Og akkurat der ble jeg litt utfordret.

Date Everything! ser bra ut og høres bra ut. Vi har allerede nevnt de utmerkede stemmeskuespillerne, men karakterdesignen er også suveren. Spillets 100 forskjellige "dateables" presenteres gjennom vakre illustrasjoner, og deres bekledning og design er svært kreativ. Barskapet Beverly er for eksempel utstyrt med ølglass på armene og har shotglass som armbånd, og toalettet Jean-Loo Pissoir har et toalettsete rundt halsen og et stempel på hodet. Spillet sies å inneholde mer enn 11 000 håndtegnede bilder, så her har noen illustratører hatt det veldig travelt.

Jeg hadde faktisk lyst til å like Date Everything!, fordi jeg er en fan av spill som prøver noe nytt og litt annerledes. Dessverre lyktes ikke Sassy Chap Games her, fordi de gode historiene overskygges av kjedsomhet når du går fra et rom til et annet bare for å snakke med en annen karakter i huset ditt. Man skal være mer enn vanlig glad i korte historier og sære karakterer for å holde interessen for Date Everything! oppe over lengre tid. Det eneste som holdt meg gående til slutt (bortsett fra at jeg måtte anmelde spillet), var følelsen av at "det må være mer i det - jeg må ha oversett noe". Men det var aldri mer.