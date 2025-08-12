Gamereactor

nyheter
Date Everything!

Date Everything runder en halv million solgte enheter

Dating-simulatoren har blitt en stor hit blant fansen.

HQ

Utgiveren Team17 og utvikleren Sassy Chap Games har avslørt at den sære og merkelige datingsimulatoren Date Everything har solgt en halv million eksemplarer. Spillet, som ble lansert for nesten to måneder siden, har nå solgt over 500 000 eksemplarer på PC, Switch, PS5 og Xbox.

Ideen med Date Everything er faktisk ganske enkel og veldig bokstavelig. Målet er å utforske hjemmet ditt og å snakke med og date de ulike antropomorfe gjenstandene, som dette spillet tilbyr godt over 100 alternativer av. Enten det er en vaskemaskin, et badekar, inngangsdøren, det er så mange alternativer.

For de som ennå ikke har spilt Date Everything, kan du lese vår anmeldelse av spillet for å se om det bør være på ønskelisten din.

Date Everything!

