Datingappen Bumble opphever sin unike regel som tvang kvinner til å ta det første initiativet

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Da den først ble lansert i 2014, skilte datingappen Bumble seg ut fra konkurrenten Tinder med en unik tilnærming til meldingsfunksjonen. Når to personer hadde fått en match, krevde appen at kvinnen sendte melding først, med mindre man hadde aktivert preferanser for samme kjønn. Dette meldingssystemet der kvinner må ta initiativet, skal nå avskaffes, ettersom en test viste at det faktisk ikke er en særlig populær funksjon.

Ifølge Bumbles grunnlegger og sjef, Whitney Wolfe Herd, foretrekker rundt 66 % av kvinnene at menn sender den første meldingen når de leter etter en potensiell partner. Ifølge BBC News har reaksjonene på denne beslutningen vært delte, da mange nå mener at det ikke er mye som skiller Bumble fra andre datingapper på markedet.

«Selv om det var en radikal idé at kvinner skulle ta det første initiativet, handlet ‘kvinner først’-konseptet aldri om å foreskrive bare én måte å komme i kontakt på,» sa Wolfe Herd. «I dag ber vårt fellesskap om mer fleksibilitet, mindre press og flere muligheter til å skape ekte, meningsfulle forbindelser, og det er nettopp det denne nye opplevelsen gir.»

Bumble hadde uten tvil lansert ideen om å gå bort fra at kvinner tar initiativet til meldingsutveksling i en myk lansering da de introduserte «Opening Moves» – forhåndsskrevne utsagn som kvinner kunne skrive, og som menn deretter kunne svare på.