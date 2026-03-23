Dato og klokkeslett for neste Clásico er offentliggjort, og den kan avgjøre LaLiga

LaLiga har annonsert tidspunktene for sesongens neste og potensielt siste Clásico mellom FC Barcelona og Real Madrid, som en del av kampdag 35 av 38 i LaLiga. Den spilles søndag 10. mai kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, på Spotify Camp Nou.

Med tanke på begge lagenes nåværende posisjon i LaLiga, kan neste Clásico bli avgjørende. FC Barcelona leder fortsatt med 73 poeng, og Real Madrid ligger fire poeng bak med 69 poeng. Real Madrid har nettopp bestått en av sesongens viktigste "midtveiseksamener", da de slo Atlético de Madrid 3-2 på søndag, med mål igjen av Vinícius Jr. og Federico Valverde, og dermed holder håpet om en "remontada" i LaLiga i live.

Men for at Madrid skal vinne LaLiga, virker det som et absolutt "must" å vinne neste Clásico: De tapte sin siste Clásico i SuperCupen, men beseiret Barça i den første Clásico i LaLiga, da med Xabi Alonso ved roret...

Med landslagspausen stopper LaLiga, og gjenopptas 3.-6. april. 4. april spiller Barcelona mot Atlético de Madrid, den første av tre kamper mellom Atleti og Barcelona på bare ti dager: i LaLiga 4. april og i kvartfinalene i Champions League 8. og 14. april.

Clásico mellom Barcelona og Real Madrid 10. mai blir sesongens siste... med mindre begge lagene klarer å triumfere i kvart- og semifinaler i Champions League, der de ikke vil møtes før i en eventuell finale...