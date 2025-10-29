Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Datoer for finalen i Women's Nations League etter Spania og Tysklands seire på tirsdag

Spania og Tyskland skal kjempe om den andre utgaven av Women's Nations League.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Finalene i Women's Nations League er klare: De vil finne sted i neste landslagspause, og i motsetning til herreturneringen vil finalen (og kampen om tredjeplassen) gå over to kamper. Mandag, på semifinalens andre dag, økte Spania målscoren sin mot Sverige, 5-0 sammenlagt.

I mellomtiden klarte Tyskland å spille uavgjort mot Frankrike. Med sitt mål i det første oppgjøret sikret de seg billett til finalen mot Spania. Dette er bare den andre utgaven av Women's Nations League, som Spania vant forrige gang (februar 2024) mot Frankrike, med Tyskland på tredjeplass og Nederland på fjerde.

Finalen i Nations League for kvinner:


  • Tyskland mot Spania (1. kamp): 28. november

  • Spania mot Tyskland (returoppgjør): 2. desember

Kamp om tredjeplassen


  • Frankrike mot Sverige (1. omgang): 28. november

  • Sverige mot Frankrike (returkamp): 2. desember

Datoer for finalen i Women's Nations League etter Spania og Tysklands seire på tirsdag

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWomen's Nations League


Loading next content