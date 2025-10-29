Datoer for finalen i Women's Nations League etter Spania og Tysklands seire på tirsdag

HQ

Finalene i Women's Nations League er klare: De vil finne sted i neste landslagspause, og i motsetning til herreturneringen vil finalen (og kampen om tredjeplassen) gå over to kamper. Mandag, på semifinalens andre dag, økte Spania målscoren sin mot Sverige, 5-0 sammenlagt.

I mellomtiden klarte Tyskland å spille uavgjort mot Frankrike. Med sitt mål i det første oppgjøret sikret de seg billett til finalen mot Spania. Dette er bare den andre utgaven av Women's Nations League, som Spania vant forrige gang (februar 2024) mot Frankrike, med Tyskland på tredjeplass og Nederland på fjerde.

Finalen i Nations League for kvinner:



Tyskland mot Spania (1. kamp): 28. november



Spania mot Tyskland (returoppgjør): 2. desember



Kamp om tredjeplassen