Datoer og kamper for semifinalene i Nations League for kvinner: Spania-Sverige og Frankrike-Tyskland

Trekningen av semifinalene i Nations League for kvinner fant sted i dag, selv om kampene ikke spilles før i oktober 2025. I mellomtiden vil UEFA Euro Championship finne sted (mellom 2. juli og 27. juli 2025, men etter det står en annen UEFA-tittel på spill, med fire nasjoner som kjemper om den.

Etter trekningen som ble gjort i Nyon av den tidligere islandske landslagsspilleren Sara Björk Gunnarsdóttir, er dette datoene for semifinalene i Women's Nations League :



Tyskland mot Frankrike (24. eller 28. oktober 2025)



Spania mot Sverige (24. eller 28. oktober 2025)



Kamp om tredjeplassen (28. november eller 2. desember)



Finale (28. november eller 2. desember)



Dette blir den andre utgaven av Nations League for kvinner, med Spania som forsvarende mester (i likhet med herrenes Nations League, som avsluttes denne søndagen mellom Spania og Portugal).

Men utover semifinalene vil det være andre kamper om opp- og nedrykk. Etter ligafasen rykket fire lag automatisk ned fra liga A, fire rykket automatisk opp fra liga B, seks lag rykket automatisk ned fra liga B og seks lag rykket automatisk opp fra liga C.

Nå skal lagene som endte på tredjeplass i liga A spille mot de fire lagene som kom på andreplass i liga B, og de to beste lagene på tredjeplass i liga B skal spille mot de to beste lagene som kom på andreplass i liga C. I motsetning til semifinalene spilles disse kampene over to kamper, og de spilles mellom 24. og 28. oktober:

Sluttspill i liga A/B



Nord-Irland mot Island



Finland mot Danmark



Irland mot Belgia



Tsjekkia mot Østerrike



Sluttspillkamper i liga B/C



Kypros mot Albania



Kosovo mot Türkiye